Sözcü yazarı Yılmaz: Atlasjet 'servetiyle' iflas edecek kredi borçlarını biz ödeyeceğiz

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ikizi Murat Ersoy'un sahibi olduğu ve iflas ettiğini duyuran Atlasjet için 2017 yılından beri Hazine garantili Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla, 60 milyon dolar kredi açıldığını belirtti. Yılmaz, "Alacaklı bankaların başında da Şekerbank ve Ziraat Bankası yer alıyor. İflasına karar verilirse bu parayı 'Biz' ödeyeceğiz!" düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "Çalışanların konuşan mesajlarından bir diğeri de 'Yıllardır İsviçre'de kurduğun şirketlerin alamet-i farikasını açıkla.' Akfe Yapı İnşaat Turizm şirketinin tek sahibi olan Murat Ersoy'un uçaklara teknik hizmet vermek üzere kurduğu ATS Team'i İsviçreli bir fona devrettiği söyleniyor. Pilot yetiştirmek üzere 2010 yılında kurduğu Atlantik Uçuş Okulu AFA'yı 9 yıl sonra Orhan Coşkun'a devrediyor. Bu okuldan yaklaşık 100 bin Euro karşılığında pilotluk eğitimi alan öğrencilerin uçacağı bir uçak olacak mı? Meçhul!" görüşünü savundu.

Yılmaz, "Murat Ersoy, 14 Şubat 2020 tarihli iflas başvurusunda mahkemeye sunulan geçici bilançoda 2018-2019 yıllarında Atlasjet'e 420 milyon TL aktardığını belirtiyor.Çalışanlar ise Ersoy'un şirketten çektiği paralar karşılığında bir para girişi yapmadığını ve borcun 760 milyon TL olduğunu rapor ediyorlar.Murat Ersoy'un avukatı ve Türkiye-İsviçre Araştırmalar Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Çivi davadan çekiliyor. Mahkemeye ikinci bilanço sunuluyor, şirketin Ersoy'a borcu 153 milyon 484 bin liraya düşüyor. Atlasjet çalışanları aradaki büyük farka dikkat çekiyorlar. İflasın kabul olmaması durumunda ortağın 'borç yükümlülüğünden' kurtulmaya çalıştığını ifade ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, "İyi Parti kurucularından siyasetçi Mahmut Bozkurt, damadı Murat Bey ile yaklaşık 200 milyon dolar yatırımla Kıbrıs Elexus Otel'i açmıştı.. Otel borçlarıyla birlikte Bozkurt'ta kaldı. Bozkurt 'Atlas Jet çalışanları beni tanık yazsınlar, kaçırdığı mallar hakkında ifade veririm' diyor. Bozkurt damadıyla da, kızıyla da küs." ifadesini kullandı.

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