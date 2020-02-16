Atlasjet milyonlarca lira borçla iflas etti; yükümlülükler nasıl ödenecek?

Bir süre önce uçuşlarına ara verdiğini duyuran Atlasjet’in, iflas başvurusunda bulunması sonrasında şirketin birçok havaalanı, terminal işletmecisi, yakıt kuruluşu ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) milyonlarca lira borcu olduğu ortaya çıktı. Eski Sivil Havacılık Genel Müdür (SHGM) Yardımcısı Oktay Erdağı, havayolu şirketlerinin SHGM’ye 500 bin dolar teminat mektubu sunduğunu belirterek, “Devlet, gerekirse teminatı irat kaydedecek veya iflas masasına gönderecektir. Bu parayla öncelikle taşınmayan yolcuların taşınması sağlanacak. Sonra, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne olan borçları ödenecek. Para kalırsa da çalışanların alacakları kapatılacak” dedi.

Habertürk'ten Olcak Aydilek'in haberine göre, Eski SHG Müdür Yardımcısı Erdağı, Atlasjet’in mülkiyetinde herhangi bir uçağının bulunmadığına işaret ederek, “Şirketin, kiraladığı uçaklar vardı. Bunların önemli bir bölümü daha önce gitti. Son 2 uçağın da gönderildiği söyleniyor” diye konuştu.

Atlasglobal Havayolları, hafta içinde iflas başvurusu yaptı. Şirketin Kurumsal İletişimi'nden yapılan açıklamada, “Atlasglobal Havayolları adına iflas başvurusu yapıldı. Çalışanların tazminatı ve yolcuların bilet ücretlerinin geri ödemesi yapılacak. Ödeme tarihleri belli değil hukuk departmanımız çalışıyor” denildi.

Erdağı, şirketin borçlarını ödeyip ödeyemeyeceği konusunda soruları şöyle yanıtladı:

"SHGM, ticari havayolu şirketlerinden 500 bin dolar teminat alıyor. Bu tutar, daha önce 3 milyon dolardı. Birkaç yıl önce 500 bin dolara düşürülmüş. Devlet, gerekirse teminatı irat kaydedecek. Öncelikle taşınmayan yolcuların taşınmasını sağlayacak. Sonra, DHMİ’nin alacakları kapatılacak. Para kalırsa da çalışanların alacakları kapatılacak."

Piyasaya borçlar

"Terminal işletmecileri, yer hizmeti verenler ve diğer işletmeler alacaklarını tahsil etmek için iflas masasına başvuracak."

Uçaklar kiralık

"Atlasjet’in mülkiyetinde uçağı yoktu. Şirketin, kiraladığı uçaklar vardı. Bunların önemli bir bölümü daha önce gitti. Son 2 uçağın da gönderildiği söyleniyor."

Erdağı "SHGM yalnızca hava yolu işletmelerinin AOC şartlarını sağlayıp sağlayamadıklarına ve AOC şartlarını uçuş emniyetine halel gelmeyecek şekilde koruyup korumadıklarına bakar ve bundan sorumludur. Şirketin diğer mali sorumlulukları, alacakları, verecekleri vs. Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanuna tabidir." dedi