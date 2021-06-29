Sözcü yazarı Soner Yalçın, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın BoraJet'e çökmediğini, Borajet’in Korkmaz’a “kakalandığını” ifade ettiği bugünkü yazısında, eski Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’ya dikkati çekti. “Yalçın Ayaslı, Hamdi Topçu'dan hiç bahsetmiyor… FETÖ kalemleri desteğiyle, BoraJet-FETÖ ilişkisinin üzerini örtmeye çalışıyor” diyen Yalçın, “Yalçın Ayaslı, Hamdi Topçu'dan hiç bahsetmiyor… FETÖ kalemleri desteğiyle, BoraJet-FETÖ ilişkisinin üzerini örtmeye çalışıyor?” diye sordu.

THY'den gönderilen Hamdi Topçu’nun Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu BoraJet’te görev aldığına dikkati çeken Yalçın, devamında şunları kaydetti:

“Hamdi Topçu'nun Borajet ile ilgisi eskilere dayanıyordu. Örne­ğin… Yönetim Kurulu Başkanı iken 2011 yılında Borajet ile anlaş­ma yaptı; Borajet uçakları THY/AnadoluJet adına uçtu! Daha ortada Sezgin Baran Korkmaz yoktu! BoraJet, FETÖ kontrolün­de idi… Sadece Hamdi Topçu değil, ekibinde yer alan Serdar Uygur, Hüseyin Bağrıyanık, Nejdet Gür­soy BoraJet'e geçti.

Keza: Topçu'nun ada­mı Coşkun Kılıç'ın da BoraJet'e genel müdür olması bekleniyordu. Ol­madı. Çünkü: Sezgin Baran Korkmaz, BoraJet alımında büyük kazık yediğini anladı! Kazık atanlar Topçu ekibi miydi?

Aynı iddiayı sürdürüyo­rum: Sezgin Baran Korkmaz, Borajet'e çökmedi. BoraJet, Sezgin Baran Korkmaz'a kakalandı. İflas halindeki BoraJet'in kapanması an meselesiy­di. Ve, hâlâ “Sezgin Baran Korkmaz BoraJet'e çök­tü” diye manşet atılıyor! Hamdi Topçu gittikten sonra yerine gelen (Erdo­ğan'ın İBB'den beri yanın­dan bulunan) İlker Aycı, FETÖ ilişkisinden dolayı BoraJet ile wet lea­se/ mürettebatıyla birlikte uçak kiralama anlaşmasını 2016 yılında feshetti. Ortada daha Sezgin Baran Korkmaz yoktu! BoraJet sahibi Yalçın Ayaslı, ortakları (karanlık işler organizatörü FETÖ elemanları) Faruk Bayındır ve Halil İbrahim Koca ilişkisini açıklamıyor… Yalçın Ayaslı, Hamdi Topçu'dan hiç bahsetmiyor… FETÖ kalemleri desteğiyle, BoraJet-FETÖ ilişkisinin üzerini örtmeye çalışıyor. Yemezler. Çık konuş Ayaslı; tüm bu girift işlerin-ilişkilerin başında hangi AKP milletveki­li vardı?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Soner Yalçın: Sezgin Baran Korkmaz'ın kirli adam olması Yalçın Ayaslı ve ortaklarını temiz yapmaz!

TIKLAYIN - Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: İddiaya göre Sezgin Baran Korkmaz, Yalçın Ayaslı'ın mali işler müdürüne "seni önce becereceğim, sonra da öldüreceğim" diye bağırdı