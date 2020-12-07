Sözcü yazarı Turan: Siyasilere canlı yayında “Çin aşısı” yapılsın!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Sağlık Bakanlığı ve Çin aşısına güven duymakta problem yaşandığını belirterek, Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın "Siyasilere canlı yayında 'Çin aşısı' yapılsın!" önerisini desteklediğini yazdı.

Turan yazısında, "Salgının en acımasız zamanındayız… Aşı umut oldu… Sağlık Bakanlığı bize 'Çin aşısını' uygun gördü. Birçok bilim adamımız Çin aşısını 'Dünyada yıllardır denenen klasik metotlarla üretilen ve yan etkilerinin diğerlerine göre en az olduğu düşünülen bir aşı' diye tarif ediyor. Ben kendi hesabıma (Sağlık Bakanı'na tereddütle baksam da) bilim adamlarına inanıyorum. Ancak… Bu konuda önemli olan, halkımıza güven vermek… Ahmet Takan'a hak veriyorum. Güvenini kaybeden toplumumuza güven ancak böyle geri gelir!" ifadesini kullandı.