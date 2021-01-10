Sözcü yazarı Turan: Sağlık Bakanlığı, maske dağıtımında olduğu gibi, aşıda da sınıfta kaldı!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türkiye’deki aşılama sürecinin hâlâ başlamadığının altını çizerek, “Sağlık Bakanlığı, maske dağıtımında olduğu gibi, aşıda da sınıfta kaldı!” yorumunu yaptı.

Turan yazısında, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir buçuk-iki ay kadar önce Çin ile 50 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını açıklamıştı. Meğerse anlaşma yapılmamış, sadece görüşülmüş… Bakan'ın bu müzakereleri 'anlaşma' diye açıklaması sanırım biraz ayıp oldu!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Çin ile 50 milyon dozluk kesin anlaşma daha iki gün önce (8 Ocak Cuma günü) imzalandı.83 milyonluk ülkemize bu 50 milyon doz yeterli değil tabii ki… Bakan Bey'in dediğine göre 4.5 milyon doz garantili 30 milyon doz aşı Almanya'dan gelecekmiş… Ne zaman? Tabii ki, belli değil!Sağlık Bakanlığı, maske dağıtımında olduğu gibi, aşıda da sınıfta kaldı maalesef ! Türkiye olarak inanın ki çok geciktik, çook!" ifadesini kullandı.