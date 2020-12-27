Sözcü yazarı Turan: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu'nda '65 yaş üstü takıntısı var'

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu'nda '65 yaş üstü takıntısı var." görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Salgında önlem denilince akıllarına ilk önce '65 yaş üstüne yasaklar getirmek'geliyor.Yasakladılar da ne oldu? Korona salgını daha da azdı ve Türkiye bu konuda Avrupa ülkeleri arasında birinciliği aldı! Demek ki, koronavirüs belasının sorumlusu 65 yaş üstü değilmiş!Hiçbir Avrupa ülkesinde 65 yaş üstüne yasak getirmek gibi bir acayip durum yok. Bu sadece bizde var! Bilimsel dayanağı yok!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "65 yaş üstü, sanki şamar oğlanı! Hafta sonları evlerde tam hapis, hafta arası 3 saat hariç yine hep hapis…Durum böyle olduğu halde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine de memnun değil! Bu defa 'Ev içi bulaşma arttı, evlerdeki vakalar yüzde 85'e yükseldi!' demez mi?Ne yapsın 65 yaş üstü? Dışarısı yasak, içerisi tehlikeli! Bakan'ın açıkladığına göre evlerde bulaşma riski yüzde 85'e yükselmiş…Eee… Şimdi ne olacak? Aklıma, rahmetli bestekâr Osman Nihat Akın'ın ünlü bir şarkısı geldi. Bu şarkıdaki sözler Sağlık Bakanı Koca'ya hazin bir soru gibi: 'Bir ihtimal daha var, O da ölmek mi dersin? Söyle canım de dersin?” ifadesini kullandı.