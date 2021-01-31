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Sözcü yazarı Turan:  Orhan Uğuroğlu'na saldıranlar serbest bırakılmış, dört kişi şimdi yeni avlar aramaktadır!

31 Ocak 2021 10:53

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, gazetecilere saldırıların  tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, "Orhan Uğuroğlu'na yapılan vahşi ve kalleş saldırı, ne ilktir ne de son olacaktır.İşin hazin tarafı, Ankara'da evinin önünde Orhan Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi de serbest bırakılmıştır, şimdi yeni avlar aramaktadır!" görüşünü savundu. 

Turan, "Dikkat ederseniz saldırılar hep düzgün ve dürüst gazetecilere yapılıyor!Kalemini satan gazetecilere böyle kanlı saldırılar yapılmaz! Doğruları yazan, halkı uyaran gazeteciler hedeftedir. Yandaşlar el üstünde tutulur!" düşüncesini dile getirdi.

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