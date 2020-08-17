Sözcü yazarı Turan: Kendi beceriksizliklerini örtmek için yeni yasaklar dönemi başlatıyorlar ama sadece 65 yaş üstü için…

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 65 yaş üzerine bazı kentlerde getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarına tepki gösterdi. Turan, "Kendi beceriksizliklerini örtmek için yeni yasaklar dönemi başlatıyorlar ama sadece 65 yaş üstü için…" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü yurttaşlarımızı 'Günah keçisi' yaptı. Koronavirüs salgınının suçlusu ileri yaştaki insanlarmış gibi bütün yasaklar onlara uygulanıyor. Diğer gruplara her şey serbest! Çarşıda, pazarda, sokakta, caddede, AVM'de insanlar yan yana, can cana, kucak kucağa… Sosyal mesafeye aldırış eden yok. Maske takanların sayısı az… Fakat suçlu 65 yaş üstü! Aslında kurallara titizlikle uyanlar yaşlılar ama Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu denilen topluluk kafayı onlara takmış!" değerlendirmesinde bulundu.

Turan, "Dünyanın hiçbir ülkesinde 65 yaş üstüne bu antidemokratik, saygısız uygulama yok! Kendi beceriksizliklerini örtmek için yeni yasaklar dönemi başlatıyorlar ama sadece 65 yaş üstü için…Bazı kentlerde (Siirt, Şanlıurfa, Malatya, Düzce, Kahramanmaraş) üst yaş grubuna gece sokağa çıkma yasağıyla beraber, düğün, nişan, sünnet, mevlit gibi etkinlikler ve şehirlerarası seyahat da yasaklandı. Bu başlangıç! 65 yaş üstüne yasaklar ülke çapından genişletilebilir! Tüm uygar ülkelerde yaşlılara bu eziyet yok iken, bizde neden var? O ülkelerin yöneticileri aptal mı?" görüşünü savundu.

Turan, "Bana gelen çok sayıdaki mesajdan anlıyorum ki, 65 yaş üstüne uygulanan yasakların yarattığı tepki, hiddet ve nefret boyutlarına ulaştı. Yaşlı grup çok kızgın! 'Hay sizin (65 yaş üstü kadar) başınıza taş düşsün' diye tepkilerini dile getiriyorlar. Ne dersiniz? Öfkelenmekte haksızlar mı?" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın