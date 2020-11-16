Sözcü yazarı Turan: İbrahim Tatlıses'in söyledikleri gözlerimi yaşarttı, “Hayat böylesine kalleş ve acımasız” dedim kendi kendime

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 9 yıl aradan sonra yeniden "İbo Show" programına başlayan İbrahim Tatlıses'in dostlarıyla ilgili açıklamasına gözlerinin yaşardığını belirtti. Turan, “Hayat böylesine kalleş ve acımasız' dedim kendi kendime" ifadesini kullandı.

Turan, "9 yıl önce geçirdiği silahlı bir saldırı sonrası sanat hayatına ara veren İbrahim Tatlıses, Star TV'de 'İbo Show,' programıyla ekranlara döndü… Onun şovdaki performansından söz etmeyeceğim. Bunu izleyenler değerlendirsin. Benim nazarımda İbrahim Tatlıses bu alanda hep bir numaradır." düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Burada ben İbrahim Tatlıses'in dramından bahsetmek istiyorum. İnsan bir felâkete uğramaya görsün… Etrafında ne dost kalır, ne arkadaş… İyi gün dostları hemen ondan uzaklaşırlar! Saldırı sonrası ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'in başına gelen de budur. İyi günlerinde çevresinde pervane gibi dönenler birdenbire yok oldular." görüşünü savundu.