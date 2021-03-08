Sözcü yazarı Turan: Ertuğrul Akbay'la Türkan Şoray'a pırlanta işlemeli altın bir bilezik taktık

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 2019'da yaşamını yitiren gazeteci Ertuğrul Akbay'la bir anısını köşesine taşıdı. Turan, Akbay'la birlikte Son Gazetesi'nde çalışırken röportaj yaptıkları oyuncu Türkan Şoray'a pırlanta işlemeli altın bir bilezik hediye ettiklerini yazdı.

Turan, "Türkân Şoray zengin gönüllü bir hanımefendiydi. Röportaj için herhangi bir ücret talep etmemişti. Biz de borçlu kalmak istemedik. Patronumuz Haldun Simavi'nin izniyle, Kapalıçarşı'ya gidip çok değerli, pırlanta işlemeli altın bir bilezik aldık. Ertuğrul Akbay'la birlikte Türkân Şoray'ın Topağacı'ndaki evine giderek değerli bileziği, teşekkürlerimizle birlikte büyük yıldızın bileğine taktık. Çok memnun oldu. Dün rahmetle andığımız sevgili arkadaşım, meslektaşım Ertuğrul Akbay ile nice anılarımız var. Nur içinde yat, mekânın cennet olsun sevgili kardeşim. Seni unutmayacağız." ifadesini kullandı.