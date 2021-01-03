Sözcü yazarı Turan'dan "Sözcü okumuyorum, kimse de para verip almasın" diyen Erdoğan'a: Vatandaşın özgür iradesine karışmıştır!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın." açıklamasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı, insanların neyi okuyup neyi okumayacağına müdahale etmiş, vatandaşın özgür iradesine karışmıştır!" yorumunu yaptı.

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Turan yazısında, "AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra önemli açıklamalar yaptı…Yeni yıla müthiş zamlarla başladığımızdan, köprü ve otoyollara, doğalgaz ve elektriğe getirilen zamlardan bahsetmedi tabii… Vatandaşın birinci sorunu, peş peşe gelen zamlarla ağırlaşan hayat yükü ve cendere gibi boğazımızı sıkan geçim derdidir! Tüm bu sorunlar ortada dururken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi: 'Ben Sözcü okumuyorum, kimse de para verip okumasın' Bunu, parti başkanı sıfatıyla söylese fazla önemsemezdik! Tercihini yapmak elbette ki, hakkıdır. Fakat, Cumhurbaşkanı devletin başıdır, bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder." düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Anayasa'ya bağlı kalacağına ve tarafsız olacağına Meclis kürsüsünde ant içen Cumhurbaşkanı'nın böyle konuşması çok yaralayıcı olmuştur. Evet, kendisi Sözcü okumayabilir. Bu onun tercihi ve en tabii hakkıdır. Fakat halka talimat vermesi doğru mudur? Cumhurbaşkanı, insanların neyi okuyup neyi okumayacağına müdahale etmiş, vatandaşın özgür iradesine karışmıştır! Nerede tarafsızlık? Nerede demokrasi? Nerede fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğü? Vatandaş beğenmiyorsa almaz. Bu onun en doğal hakkıdır. Fakat gerçek demokrasinin olduğu ülkelerde kimse insanlara 'Şunu al, bunu alma' diye talimat veremez! Yaşanan bu hazin olay, bizim demokraside henüz emekleme safhasında olduğumuzu gösteriyor!" ifadesini kullandı.