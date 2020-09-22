Sözcü yazarı Turan'dan Millî Eğitim Bakanı'na: Bugünkü Millî Eğitim'in amacı ‘Atatürk karşıtı, cahil ve tutucu bir nesil' yetiştirmek mi?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, ders kitaplarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmediğini belirterek, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, "Bugünkü Millî Eğitim'in amacı ‘Atatürk karşıtı, cahil ve tutucu bir nesil' yetiştirmek mi?" diye sordu.

Turan, "Hâlâ Atatürk'le uğraşıyorlar… Hâlâ Atatürk'ün ismini her yerden silmeye çalışıyorlar… Fakat… Yanıldıkları bir şey var… Atatürk'ü Türk milletinin kalbinden silemezler… Kendi adıma söylüyorum, Atatürk'ü sevmeyen kim olursa olsun, ben de onu günahım kadar sevmem!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Bu yıl da ders kitaplarında Atatürk yok! Önceki yıllarda 'Çağdaşlaşan Türkiye' ve 'Yeni Türk Devleti'nin Temelleri' ders kitaplarında yedi sayfa anlatılan Atatürk ilkelerine yeni kitapta yer verilmedi.Kitaplarda, Atatürk'ün, Atatürk ilkelerinin, özellikle laikliğin geçtiği Atatürk ünitesinin kaldırıldığı görülüyor. Buna karşılık, padişahın, halifenin, teslimiyetçi, işbirlikçi rolünü, cumhuriyete karşı hilafet yanlısı olan Şeyh Sait isyanını, Menemen ayaklanmalarını gözden uzak tutarak yeni bir tarih anlayışı yaratılmaya çalışıldığı gözlemleniyor. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders kitaplarından Atatürk, Atatürk'ün din ve vicdan özgürlüğüne dair ünite, cümleler, görseller kaldırıldı. Öyle ki, yeni kitaplarda Atatürk'e bir kileme dahi değinilmiyor. Tarih kitabında da Atatürk konuları azaltıldı." ifadesini kullandı.

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