Sözcü yazarı Turan: Bayramların ruhu kayboldu; şimdi hüzünlü halimiz şöyle...

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında bayramların ruhunu kaybettiğini, insanların “Nerede eski bayramlar?” diyerek iç çektiğini ve ‘hüzünlü’ olarak adlandırdığı Türkiye’nin halini yazdı.

Bayramlarda insanların coşkulu, heyecanlı ve gururlu olması gerektiğini belirten Turan,”Fakat…Toplum olarak biz bugün mutlu muyuz, huzurlu ve sevinçli miyiz?” diye sordu.

“Mübarek Kurban Bayramı'nda özlediğimiz huzur ve mutluluğu arıyoruz ama bu lâfla olmuyor!” diyen Turan, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Bayramların ruhu kayboldu. ‘Nerede eski bayramlar?’ diye iç çekip duruyoruz!

Şimdi hüzünlü halimiz şöyle:

"Gözle görülmeyecek kadar ufak, ahlâksız bir virüs tüm hayatımızı altüst etti. Yalnız Türkiye değil, bütün dünya Covid-19'un esiri oldu!

Teröre kurbanlar vermeye devam ediyoruz.

Ülkede toplumsal yozlaşma ve kutuplaşma arttı!

Zenginle yoksul arasındaki uçurum büyüdü!

Kadına şiddet ve vahşet durmuyor. Kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle kadın cinayetleri arttı!

Çocuklara şiddet ve cinsel istismar ürkütücü boyutlarda!

Gençler işsizlik kurbanı!

Dar gelirliler faturalarını ödeyemez, kiralarını karşılayamaz haldeler…

Emekliler hayat pahalılığı altında eziliyor. Alım gücü büyük oranda düşen bayram ikramiyesi geldiği gibi gitti!

Ormanların yakılması, ağaçların kesilmesi, yeşilin yok edilmesi, betonlaşma ve doğaya yönelik tahribat sonucu meydana gelen sel felâketleri can almaya devam ediyor!

Ekonomimiz şaha kalkacak derlerken ülkede vurgun, talan, yolsuzluk ve rüşvet şaha kalktı. Sedat Peker'in gözler önüne serdiği vahim yolsuzluk ve vurgun iddialarıyla ilgilenen hiçbir makam yok! Nasıl bir hukuk devletiyiz?

Ülke her bakımdan dibe vurmuş durumda. Bunca kirlilik “Üç Maymunu” oynamakla geçiştirilmek isteniyor.

Elleriyle gözlerini, kulaklarını ve ağzını kapatan ‘Üç Maymun’ sembolü ülkemizde “Üç maymunu oynamak” diye biliniyor, gerçeklere gözlerini kapatanlar için, sorumsuzluk ve kayıtsızlığın sembolü olarak kullanılıyor: GÖRMEDİM – DUYMADIM – BİLMİYORUM.”

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