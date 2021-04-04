Sözcü yazarı Turan: AKP kongrelerine ses çıkarmaya cesaret edemeyen Sağlık Bakanı, 65 yaş üstünün gırtlağını sıkmakla salgını önleyeceğini sanıyorsa çok yanılıyor!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 65 yaş ve üstüne iki doz Koronavirüs aşısı yapılmasına karşın yasakların devam ettiğini altını çizerek, "AKP kongrelerine ses çıkarmaya cesaret edemeyen Sağlık Bakanı, 65 yaş üstünün gırtlağını sıkmakla salgını önleyeceğini sanıyorsa çok yanılıyor!" görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu'nun, 65 yaş üstüne yaptıkları en büyük kötülük, onları hareketsiz bırakıp birçok hastalığa davetiye çıkarmaları! 65 yaş üstü yurttaşlar, ikişer aşı oldukları için, belki Covit-19 virüsünden ölmeyecekler ama karaciğer, böbrek, kalp ve damar hastalıkları dahil çeşitli hastalıklardan ve psikolojik sorunlardan ölüme sürüklenecekler! Lebalep dolu salonlarda düzenlenen AKP kongrelerine ses çıkarmaya cesaret edemeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünün gırtlağını sıkmakla korona salgınını önleyeceğini sanıyorsa çok yanılıyor! Sonuç meydanda! Bütün Türkiye 'kıpkırmızı' oldu!" ifadesini kullandı.