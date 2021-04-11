Sözcü yazarı Turan: AKP kongreleri lebaleb doluydu, şimdi hastaneler “lebaleb” dolu!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yeni tip Koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "AKP kongreleri lebalep doluydu, şimdi hastaneler 'lebaleb' dolu!" yorumunu yaptı.

Turan yazısında, “Atı alan virüs Üsküdar'ı geçti! Korona hızlı ve acımasızca öldürüyor! Durdurmak her geçen gün biraz daha zorlaşmakta… Her gün 250'den fazla insanımızı kaybediyoruz! Vaka sayıları ürkütücü bir hal aldı! Susuz kalıp kuruyan biçare yapraklar gibi döne döne dökülüyoruz! 'Neden?' diye fazla düşünmeye gerek yok! Ülkede cehalet diz boyu… Gereği gibi korunmuyoruz! AKP kongreleri lebalep doluydu! Şimdi hastaneler lebalep dolu! Sağlık çalışanları da yılgın ve yorgun!" ifadesini kullandı.