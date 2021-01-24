Sözcü yazarı Turan: 83 milyon insanımızın yüzde 70'i aşılanmadan ülkedeki feryatlar artarak devam edecek!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "83 milyon insanımızın yüzde 70'i aşılanmadan ülkedeki feryatlar artarak devam edecek!" görüşünü savundu.

Turan, “Salgın ülkede her şeyi daha berbat hale getirdi! Acı gerçek şu:Salgın bitmedikçe perişanlık artarak devam edecek! Şu anda ağlayan ağlayana… İşsiz kalıp evlerine ekmek götüremeyenler var. Ucuz ekmeğin vatandaşa ulaşmasına engel olmak isteyen AKP'li şaşkın belediyeciler var… Kahveci 'Açım' diyor, garson, müzisyen, işçi, usta, çırak 'Açız' diyor. Turizmci, lokantacı, otelci 'Batıyoruz!' diye inliyor. Ne olacak halimiz?" diye sordu.

Turan yazısında, "Bir an önce herkesin aşılanıp, toplum bağışıklığı kazanarak normal hayata dönmemiz gerekiyor. Tek çare, tek umut, tek cankurtaran simidi “AŞI” olduğuna göre, nerede bu aşılar?83 milyon insanımızın yüzde 60, yüzde 70'i aşılanmadan ülkedeki feryatlar artarak devam edecek! Bize en az 120 -130 milyon doz aşı lâzım!" ifadesini kullandı.