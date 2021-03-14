Sözcü yazarı Turan: 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının gülecek hali kalmadı!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Bugün '14 Mart Tıp Bayramı' Ne yazık ki coşkuyla kutlamak mümkün değil. Çünkü sorunlar ve kayıplar o kadar büyük ki, sağlık çalışanlarının gülecek hali kalmadı!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Bir yıl içinde koronaya yakalanan 385 doktor, hemşire, tıp teknisyeni ve hastane görevlisi hayat kurtarırken hayatlarını verdiler. CHP Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı Coşkun Bel, sağlıkçıların sorunlarını içeren önemli bir rapor hazırladı." ifadesini kullandı.

Turan yazısında şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı'nın dikkatle üzerinde durması gereken raporun ara başlıkları söyle:

- Bakanlık, yurdun dört bir yanında fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden geliyor, çözüm üretmiyor.

-Son 10 yılda sağlıkta şiddet olayları tırmanışa geçti, 9 hekim görevi başında öldürüldü!

-Son üç yılda 341 sağlık çalışanı intihar etti!

-Ayda ortalama 1000 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor.

-9 ayda 130 bin sağlık çalışanı virüse yakalandı.

-Bir yılda 385 sağlık çalışanı Covid-19 virüsünden hayatını kaybetti.

-Doktorlar 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanıyor.

-Asistan doktorlar 36 saat aralıksız çalıştırılıyor.

- İktidar söz verdiği halde 3600 ek göstergeyi çıkartmadı.

-Covid-19 hâlâ meslek hastalığı olarak kabul edilmedi!

-“Sağlıkta Şiddet” yasası bir türlü çıkartılmıyor.

-2019 yılında 1047 hekim, başka ülkelerde çalışmak üzere Türkiye'den göç etti!