Sözcü yazarı Toker: Paris İklim Anlaşmasına ne oldu sahi?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca zeytin alanlarında şarta bağlı olarak maden araması yapılmasına izin verilmesini değerlendirdi. Toker, eylül ayında imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndaki "Kömür ve fosil yakıtların azaltılması" taahhüttünü hatırlattı. Toker, "İklim anlaşmasına ne oldu sahi?" diyerek düzenlemeye ilişkin şu soruları sordu:

"AKP iktidarı, daha geçen eylülde Paris İklim Anlaşması'nı uygun bulan kanunu TBMM'ye teklif etmedi mi? Bu teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki duyurusuyla olmadı mı? İklim politikasında yeri bir dönem denilen bu yasa karbon salınımını azaltmayı hedeflemiyor mu?

Karbon salınımını azaltmanın yolu, kömür ve fosil yakıtlara dayalı enerji üretimini olabildiğince azaltmaktan geçmiyor mu?

Kömür üretimini azaltmak anlamına gelen uluslararası taahhütte bulunurken, zeytin gibi bir ağacı yok etme pahasına şirketlere yeni kömür sahası açma izni vermek ne anlama geliyor?

Kömür çok pahalı bir enerji kaynağı değil mi? Çevre kirliliği, kanserojen oluşu, maden kazaları dikkate alındığında bu maliyet yükselmiyor mu? Hani elektrik üretimi için yenilenebilir kaynaklar öncelikliydi?"

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TIKLAYIN: Zeytinlik alanda maden çalışmasına şartlı izin

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