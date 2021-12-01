Sözcü yazarı Toker: Geniş yetkilere sahip DDK'nın döviz çalışması sonucunda çıkacak rapor ve işlemler, farklı siyasi sonuçlar üretir mi?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'na son dönemde döviz piyasasında yaşanan anormal değer artışının sebeplerini araştırmak üzere talimat vermesiyle ilgili olarak kaleme aldığı yazısında DDK'nın yetkilerinin genişletilmiş olmasına dikkat çekti.

Tokar, "Partili Cumhurbaşkanlığı'na geçilince DDK'nın yetkileri çoğaltıldı. Geçen ağustosta çıkarılan Cumhurbaşkanı kararıyla da yetkiler, meslek kuruluşları, birlikler, vakıflar, kooperatifleri de kapsar hale getirildi. Sadece bu kadarla da sınırlı kalmadı. DDK'ya denetleyeceği kuruluşların bünyesindeki denetim kurullarının yetkileri de verildi. Bu da şu demek: DDK, denetlediği kurumların, yani bir meslek örgütü, dernek ve vakfın yöneticisini, personelini de görevden alabilecek. Her şeyin çok süratli değiştiği bir konjonktürde, dövizde manipülasyon olup olmadığına ilişkin bir araştırmanın, kaç hafta, kaç ay süreceği, bulguların kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı önemli" dedi.

Toker, "Ama bundan daha önemli görünen, bugünkü bir numaralı gündem, TL konusunda, DDK'nın, kamuoyuna duyurularak görevlendirilmiş olması. Üç ay önce verilen yeni ve geniş yetkilere sahip DDK'nın çalışması sonucunda çıkacak rapor ve işlemler, farklı siyasi sonuçlar üretir mi, izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Erdoğan'dan Devlet Denetleme Kurulu'na döviz talimatı: Artışın sebeplerini araştırın