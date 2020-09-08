Sözcü yazarı Serpil Yılmaz: Çağlar, AKP'ye muhalefet edecek bir iş insanına Olay TV'yi sat (a) maz!

İş insanı ve eski siyasetçi Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın Trabzonlu işadamı Hüseyin Kalkan'a satıldığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Sözcü'den Serpil Yılmaz, Olay TV'nin sahibi işadamı Cavit Çağlar'la konuştu. Çağlar'ın kanalın yüzde 100 hissesinin kendisine ait olduğunu söylediğini yazan Serpil Yılmaz "Çağlar, AKP'ye muhalefet edecek bir iş insanına Olay TV'yi sat (a) maz! Bir satış varsa; Kalkan 'olayın' öncesini ve sonrasını anlatmalı" dedi.

Kanalın yayın politikasına ilişkin Cavit Çağlar'ın "Merkezde olacağız, muhalefet gazeteciliği yapmayacağız. Yayınlara müdahale etmem" dediğini aktaran Serpil Yılmaz, kanalın ulusal yayına geçeceğini, Fox TV'den ayrılışıyla ilgili 'Buna ihtiyacım vardı' diyen Fatih Portakal'ın da Olay TV'de yer almayacağını yazdı.

Yılmaz'ın yazısı şöyle:

"Bursa'da yerel yayın yapan Olay TV'nin ulusal yayına başlayacağını söyleyen Cavit Çalar'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın Trabzonlu tekstilci Hüseyin Kalkan'a sattığı konuşuluyor.

Daha da ötesi Olay TV'nin yayına başlayacağı Kağıthane'de Bikur İnşaat'ın yaptığı Bab Plaza'nın Kalkan'a ait olduğu ileri sürülüyor. Kalkan'ın girişimcilik öyküsü henüz aydınlığa kavuşmamış olsa da, Olay TV'nin Kağıthane'deki binasında “patron koltuğunda” oturuyor.

Çağlar'a sorduğumda ise açık ve net konuşuyor: “Satan yok… Hisselerinin yüzde 100'ü benim”

...

“Gazetemiz Bursa'da 10 bin adet satıyor. Bu işi iyi yapıyoruz” diyen Çağlar, yayın politikasını “Merkezde olacağız, muhalefet gazeteciliği yapmayacağız. Yayınlara müdahale etmem” diye açıklıyor.

Televizyonunda, Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın yer alamayacağının da

altını çiziyor.

...

Bu pilav çok su kaldırır diye düşünüyorum. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak tarafından 24 Kasım 2015'te Türkiye Suriye sınırında düşürülen Rus uçağı, iki ülke arasında büyük kriz çıkarmıştı.

Krizin çözümünde anahtar rol oynayan Çağlar'ın, Tayyip Erdoğan ile yakınlaşması; iktidara muhalif bir gruba/kişiye Olay TV'yi sattığı iddiasına kuşku ile yaklaşmamız için yeterli bir neden.

Herkes biliyor ki, Erdoğan böyle bir satışa sıcak bakmaz.

Çağlar uçak krizini, dönemin Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yönetmişti. İkilinin dostlukları bugünde neredeyse “mesai arkadaşı” seviyesinde sürüyor.

Öte yandan Çağlar'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın başında olduğu Sabah gazetesinde 24 Ağustos'ta çıkan “iktidara övgü röportajının” mürekkebi kurumadı! Hal böyleyken Çağlar, AKP'ye muhalefet edecek bir iş insanına Olay TV'yi sat (a) maz!

Bir satış varsa; Kalkan “olayın” öncesini ve sonrasını anlatmalı…

DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel hükümetinin kabinesinde 3 dönem bakan olarak görev alan Çağlar, “O yıllarda Amerika'ya “Şak” dendiğinde ödümüz kopuyordu. Erdoğan'ın dış politikada dik duruşunu beğeniyorum. Ülkem için çalışırım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ricası üzerine Rusya'daki dostlarımla görüştüm. Rusya 15 gün sonra uçak seferlerini açtı” diyor."

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