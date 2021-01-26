Sözcü yazarı Saymaz: Üç sağlıkçıdan biri aşı olmuyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin aşı haritasını yayınladı ve 1.3 milyon kadar vatandaşın aşılandığını açıkladı.Ancak bakanlığın süreci kötü yönetmesinden kaynaklı kimi sağlık çalışanları aşı olmadı." değerlendirmesini yaptı.

Elinde Bartın Devlet Hastanesi'nin raporunun olduğunu söyleyen Saymaz, "Rapora göre hastanedeki 743 personelden 490'ı aşılanmış. Yani, yüzde 65'i. Uzman tabiplerin yüzde 87'si, tabiplerin yüzde 85'i, eczacıların yüzde 72'si aşılanırken; bu oran ebeler ve sağlık memurlarında yüzde 64'te, hemşirelerde yüzde 61'de, sağlık teknikerlerinde yüzde 56'da, sağlık teknisyenlerinde yüzde 44'te kalıyor. Kuşkusuz, içlerinde Covid-19'a yakalandığı için aşılanmayanlar var. Ancak doktorlara göre asıl neden, güvensizlik." ifadesini kullandı.

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

"Aynı hastanede görev yapan Bartın Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Çatı, şöyle diyor: “Eğitim düzeyi arttıkça aşılanma oranı yükseliyor. Eğitimi düşük olanlarda güvensizlik artıyor. Çalışanlar ne kadar bilgi sahibi ise o kadar duyarlı. Toplumu aşılamaya başladığımızda bu oran daha da düşecek.”

Bu arada İstanbul'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde görev yapan 2.191 sağlık çalışanından ancak 1.462'sinin aşı olduğu öğrenildi.

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden Dr. Halis Yerlikaya, Diyarbakır'da her üç çalışandan birinin aşılanmadığını kaydederek, “Bakanlık süreci şeffaf yürütmedi. Çalışanları bile ikna edemedi, toplumu nasıl ikna edecek?” diye soruyor."