Sözcü yazarı Saymaz: Türkiye, müşterisi olduğu bir aşının laboratuvarına döndü

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Çin'de ithal edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Coronavac'a ilişkin olarak, "Türkiye, müşterisi olduğu bir aşının laboratuvarına döndü" yorumunu yaptı.

Kendisinin de Çin aşısına gönüllü olduğunu hatırlatan Saymaz, "Görünen o ki Sağlık Bakanlığı, Faz 3 çalışması tamamlanmış, sonuçları ilan edilmiş Pfizer/BioNTech aşısını vaktinde yeterince tedarik etmediği, İngiliz AstraZeneca aşısını satın almadığı için Türk halkı Çinli CoronaVac'a mecbur bırakıldı.Brezilya ve Endonezya'daki çalışma meçhulken…Çin suskunken…Seçeneksizlik nedeniyle 1322 hastanın verilerine bakılarak, Çin'den aşılar ithal edildi.Türkiye, müşterisi olduğu bir aşının laboratuvarına döndü." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Çinli Sinovac şirketinden satın alınan CoronaVac adlı COVID 19 aşısı yarın itibariyle Türkiye'ye geliyor. Benim de gönüllüsü olduğum CoronaVac'ın Türkiye'deki Faz 3 çalışmasına ait erken sonuçlar açıklandı. Hatta vaktinden de erken… Normalde, bu aşının güvenirliliğini ve etkinlik yüzdesini tespit için aşılanan grup ile plasebo (aşı görünümü verilmiş sıvı) vurulan gruptaki hasta sayısının en az 40'ı bulması gerekiyor. Ne var ki Sağlık Bakanlığı, 40 vakayı beklemeden kod kırdı. Yani kime aşı, kime plasebo vurulduğu belirlenerek bilimsel bir karşılaştırma yapıldı. Buna göre aşı kolunda 752, plasebo kolunda 570 olmak üzere 1322 denekle değerlendirmeye gidildi. Aşılananlardan üç, plasebo'dan ise 26 kişinin hastalığa yakalandığı saptandı. Etkinlik yüzdesinin 91.25 olduğu açıklandı. Bu arada CoronaVac'ın Brezilya ve Endonezya'da süren Faz 3 sonuçları ilan edilmedi. Brezilya, gerekçe göstermeden açıklamayı iki kez iptal etti. Türkiye, aşının denendiği üç ülke arasında erken sonuçlarını bildiren tek ülke… Bu sonuçlar ne kadar güvenilir? Ne kadar bilimsel?" ifadesini kullandı.