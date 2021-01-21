Sözcü yazarı Saymaz: Takvim gazetesinin kapanacağı söyleniyor, hiç olmadığı kadar hazin

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, hükûmete yakın Takvim gazetesinin 22 Eylül 2017'deki "Hiç olmadığı kadar yakınız" manşetini hatırlatarak, "Trump'ın 4 yıllık iktidarında Türkiye, hiç olmadığı kadar ABD'ye bağımlı, ekonomisi bir tweet'le çökecek denli yoksul ve itibarı sarsılmış bir ülke haline geldi. Tesadüf bu ya…Maddi şartlardan ötürü Takvim gazetesinin kapanacağı söyleniyor.Hiç olmadığı kadar hazin…" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Erdoğan, 'Dostum Trump' diye seslenirken, ABD lideri 'İki ülke hiç olmadığı kadar yakın' dedi. Takvim'in bu manşetinden yedi ay sonra Türkiye ile ABD, hiç olmadığı kadar karşı karşıya geldi. Gerginlik, İzmir'de yaşayan Protestan din adamı Andrew Craig Brunson'un tutuklanması ile başladı. ABD ile ipler gerilirken Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alındı. Silah için şu yoklukta 2.5 milyar dolar ödendi. Şimdi ambalajından çıkaralım mı, çıkarmayalım mı diye tartışılıyor. Oysa bu uğurda, ortağı olduğumuz F-35 projesinden ihraç edildik. Hiç olmadığı kadar zarardayız. Dahası ABD, Dedeağaç ve Girit'te askeri üs kurdu. Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Hiç olmadığı kadar tehdit altındayız. Trump, dün itibarıyla koltuğu Biden'a devretti. Beyaz Saray'daki törene katılmadan başkentten ayrıldı." ifadesini kullandı.