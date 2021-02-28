Sözcü yazarı Saymaz: Sınırın kara kutusu Topalca'nın öldüğü trafik kazası 25 yıl önceki Susurluk kazasını andırıyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Hatay'da 8 Suriyelinin içinde bulunduğu aracın 10 Şubat akşamı Karapınar-Konya yolunda hızla seyrederken, önündeki TIR'a çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü kazaya dikkat çekti. Türkiye'de "Heysem Topalca" ismiyle bilinen ve "sınırın kara kutusu" olarak tanımladığı "Heitem Topaljeh"ın ölenlerin arasında olduğunu hatırlatarak, "Topalca'nın öldüğü trafik kazası 25 yıl önceki Susurluk kazasını andırıyor. Topalca, hesap vermeden ve sırlarını anlatmadan gitti" değerlendirmesini yaptı.

"Suriye'deki şeriatçı militanların yasa dışı şekilde Türkiye'ye geçmesinde kilit rol aldı"

Saymaz yazısında, "Topalca'nın öldüğü trafik kazası 25 yıl önceki Susurluk kazasını andırıyor. DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ ve devlet tarafından aranan Abdullah Çatlı'nın içinde bulunduğu araç, 3 Kasım 1996'da bir kamyona çarpmıştı. Kocadağ ve Çatlı'nın öldüğü bu kaza, derin devletin sırlarına da mezar olmuştu. Topalca, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın Türkiye sınırındaki kara kutusu olarak biliniyordu. AK Parti'nin Esad'ın devrilmesini önceleyen hatalı dış politikasından ötürü eleğe çevrilmiş olan bu sınırın cihatçı otobanı gibi kullanılmasında ve Suriye'deki şeriatçı militanların yasa dışı şekilde Türkiye'ye geçmesinde kilit rol aldı." ifadesini kullandı.

"Topalca, hesap vermeden ve sırlarını anlatmadan gitti"

Saymaz şunları kaydetti:

"Silah geçirdi, cihatçı götürdü. Çatlı gibi, arandığı ve aranırken Türkiye'de olduğu halde yakalanmadı. Öldüğü kazada bile yanında yedi Suriyeli vardı. Kim bilir Türkiye'ye ne şekilde gelmişlerdi. Topalca, hesap vermeden ve sırlarını anlatmadan gitti."

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