Reyhanlı ve Niğde saldırılarının kilit ismi Heysem Topalca'nın 2 hafta önce trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Niğde Ulukışla’daki IŞİD saldırısı davasında sanık olarak yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan, Reyhanlı katliamında da suçlanan ve MİT’e çalıştığı öne sürülen Heysem Topalca’nın trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. "İkinci Yeşil" lakabıyla da anılan Topalca hakkında, Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin 29 Aralık 2015’te verdiği, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Kaza, 10 Şubat 2021'de Karapınar- Konya yolu Akçayazı Mahallesi, Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Heysem Topalca yönetimindeki otomobil, Mustafa Usta'nın (55) kullandığı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Heysem Topalca ile Macit El Hacı Ali (33) ve Bilal El Muhammed (21) yaşamını yitirdi. Otomobildeki Döne Abdullah (55), Nureddin El Hac Ali (19), Abdullah El Hac, İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15) da yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi ve Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ölen üç kişi, otopsi işlemlerinin ardından Hatay'ın Yayladağı ilçesinde defnedildi.



Suriye iç savaşının başladığı 2010'dan beri ismi sık sık Türkiye gündemine gelen Heysem Topalca, 11 Mayıs 2013’te, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı patlaması ve 20 Mart 2014’te Niğde Ulukışla’daki IŞİD saldırısıyla ilgili açılan davaların "firari" sanığıydı. Topalca hakkında, Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin 29 Aralık 2015’te verdiği 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. (DHA)

Heysem Topalca kimdir?

Suriye iç savaşının başladığı 2010’dan beri Heysem Topalca ismi sık sık Türkiye gündemine gelmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün El Kaide raporunda Topalca’nın 2011-2014 yılları arasında 873 kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı ifade edilmişti.

Topalca’nın Özgür Suriye Ordusu’nun toplantılarına katıldığı belirtilen raporda, bu kişinin El Kaide ve El Nusra örgütleriyle de bağlantısı olduğuna dikkat çekilmişti.

Türkiye’de iki kez gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Topalca adı, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı katliamında gündeme gelmişti. Davanın tutuklu sanıkları Yusuf Nazik ve Mehmet Gezer, Topalca’yı kendilerini ‘tuzağa düşürmekle’ suçlayarak, “Reyhanlı’dan mal geçirmek için işbirliği yapıyorduk. Patlamada kullanılan minibüsler kaçakçılık için hazırlanmıştı” demişti.

MİT’e çalıştığı iddiaları sıkça gündeme gelen Heysem Topalca, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde 1 astsubay, bir polis ve bir vatandaşın öldüğü IŞİD saldırısına da adı karışmıştı. Davanın iddianamesinde sanık olan Topalca hakkında mahkeme yakalama kararı çıkarmıştı. İddianamede, şüpheliler Çendrim Ramadani, Benyamin Xu ve Muhammed Sakiri’nin Suriye’deki IŞİD’e bağlı kamptan, İstanbul’da silahlı ve bombalı eylem yapmak için ayrıldıkları öne sürülürken, bu kişilerin Topalca tarafından Yayladağı’ndan yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu, İstanbul’daki bağlantılarının da yine aynı kişi tarafından ayarlandığı anlatılmıştı.

Topalca’nın adı, Adana’da 7 Kasım 2013’te, dorsesinde 933 roket başlığı ve 10 farklı ebatta alüminyum boru bulunan TIR olayında da geçmişti.