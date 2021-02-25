Sözcü yazarı Saymaz'dan kalabalık AKP kongrelerine eleştiri: Reis bizi karantinaya götür

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, vaka artışıyla gündeme gelen Karadeniz'de tek hareketliliğin kalabalık AKP il kongrelerinin olduğunu belirtti.

Saymaz, "Reis bizi karantinaya götür" başlıklı yazısında, "Erdoğan, 16 Şubat'ta Trabzon İl Kongresi'ne katıldı. Bu kez sosyal mesafe uygulandı. Fakat yalnızca bakanlar ve milletvekilleri için… Salona horon eden üç astronot afişi asıldı. 'Reis bizi uzaya götür' diye slogan atıldı. Erdoğan, 'E bakaruk. Kim kazanırsa, o' diye karşılık verdi. Uzaya gitmeyi beklerken, karantina haberi geldi." ifadesini kullandı.

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

"Vali İsmail Ustaoğlu önceki gün açıkladı: Sekiz ilçede dört mahalle, dört apartman ve 60 hane olmak üzere 68 yerleşimde karantina uygulaması başlatıldı. Vali, ilçelerde denetim yaptı. Esnafı uyardı. Gençlerin kulağını çekti. Ardından şu videoyu yayınladı: “Tüm tedbirlere, tüm uyarılarımıza ve yaptığımız tüm denetimlere rağmen Trabzon'da Koronavirüs salgını hala etkisini sürdürüyor.”