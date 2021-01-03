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Medya

Sözcü yazarı Saymaz'dan Erdoğan'a: Kendileri kaybeder, yarın bir bakan istifa ettiğinde olan biteni vaktinde öğrenemeyebilirler

03 Ocak 2021 10:10

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" açıklamasına ilişkin olarak, "Yarın bir bakan istifa ettiğinde Sözcü'den ve birkaç muhalif gazeteden başkası haberi yazamayacağı için olan biteni vaktinde öğrenemeyebilirler" yorumunu yaptı. 

Saymaz yazısında, "Erdoğan'ın türbandan sonra konuşmayı en çok sevdiği ikinci suni gündem ise Ayasofya oldu. Sözcü'nün Ayasofya'nın açılışını geçen yılki 12 önemli gelişmeden biri olarak sunduğu haber iktidar tarafından çarpıtıldı. Bir editoryal hata din düşmanlığına kadar vardırıldı. Erdoğan, Sözcü'yü okumadığını belirterek, 'Kimse para verip almasın'  dedi. Doğrusu, kendileri kaybeder. Yarın bir bakan istifa ettiğinde Sözcü'den ve birkaç muhalif gazeteden başkası haberi yazamayacağı için olan biteni vaktinde öğrenemeyebilirler." ifadesini kullandı. 

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