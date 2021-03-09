Sözcü yazarı Saymaz: Asıl mesele, katilin adliyeye götürülürken çekilen fotoğrafı olmamalıydı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "Aydın’da yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınarlı’yı cinsel saldırıda bulunduktan sonra boğarak öldüren katil zanlısı Aytu Çetin'in bileğindeki üç hilal dövmesinin kameralara yansımasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen açıklamayı yorumladı. Saymaz, "Halbuki asıl mesele, katilin adliyeye götürülürken çekilen fotoğrafı olmamalıydı. Asıl mesele, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Aytu Çetin'in 'Hayriye teyze' dediği 92 yaşındaki komşusunu neden öldürdüğüydü." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Aydın'da, 92 yaşındaki Hanım Punalı, 5 Mart günü evinde öldürülmüş halde bulundu. İddiaya göre Punalı, cinayetten önce istismara uğramıştı. Cinayet nedenlerine ve katilin kimliğine odaklanmamız gerekirken eline dikkat kesildik. Daha doğrusu, sağ elinin ön yüzündeki üç hilalli dövmeye… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'MHP lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır' diye tweet attı. İçişleri Bakanlığı, derhal harekete geçti. Bahçeli'den bir saat sonra bakanlık, 'Failin elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması' için iki müfettiş görevlendirdi." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Bahçeli, 92 yaşındaki kadına tecavüz eden ve öldüren kişinin 3 hilal dövmesi için çağrı yaptı; bakanlık harekete geçti

TIKLAYIN | MHP'den 92 yaşındaki kadına tecavüz eden ve öldüren kişinin 3 hilal dövmesi hakkında yeni açıklama: HDP gönderileri beğenmiş