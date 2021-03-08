MHP'den 92 yaşındaki kadına tecavüz eden ve öldüren kişinin 3 hilal dövmesi hakkında yeni açıklama: HDP gönderileri beğenmiş

Aydın’da yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınarlı’yı cinsel saldırıda bulunduktan sonra boğarak öldüren katil zanlısı Aytu Çetin'in bileğindeki üç hilal dövmesinin kameralara yansımasına MHP'den bir tepki daha geldi. Bahçeli'nin, 'provokatör' açıklaması ardından İçişleri Bakanlığı dövmeye soruşturma başlattı. Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek de saldırganın aslında HDP'li olduğunu öne sürdü.

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir" dedi.

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MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da zanlının partileriyle bir ilişkisi olmadığını bildirdi. Bahçeli'nin açıklaması üzerine İçişleri Bakanlığı katil zanlısı Aytu Çetin'in gözüken 'üç hilalli dövmesi' hakkında soruşturma başlattı.

Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek de yaptığı paylaşımda saldırganın aslında HDP'li olduğunu öne sürdü!

Çiçek, şunları kaydetti:

"1- Aydın'da 92 yaşındaki yaşlı kadına öldürdükten sonra tecavüz eden Aytu Çetin isimli şerefsiz sapığın 2015 yılında açtığı sayfasında HDP ve Demirtaş sayfaları beğeni olarak tercih edilmiş,2016'da açtığı sayfa ise MHP ve Ülkücü Hareketin sembolleri kullanılmış. Tuhaf geçiş var!

Elbette sapıklığın, katilliğin bir ideolojisi olmaz. Ama her olayı Ülkücü Harekete saldırmak için kullananlara bu ispat bile yeterlidir."