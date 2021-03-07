Bahçeli, 92 yaşındaki kadına tecavüz eden ve öldüren kişinin 3 hilal dövmesi için çağrı yaptı; bakanlık harekete geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Aydın'da 92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra boğarak öldüren katil zanlısı hakkında "Kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur" çağrısının ardından İçişleri Bakanlığı, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TIKLAYIN: Bahçeli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Aydın’da, 92 yaşındaki bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından, failin adliyeye kelepçeli bir şekilde götürülmesi esnasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için; Bakan onayı ile, bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

TIKLAYIN: 92 yaşındaki kadın, komşusu tarafından cinsel saldırıya uğradı ve boğularak öldürüldü!