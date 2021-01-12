Sözcü yazarı Saymaz: Acil kullanım onayı için düğmeye basıldı, en geç pazartesi günü aşılama başlayacak

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Türkiye'deki aşılama sürecine ilişkin olarak, "Acil kullanım onayı için düğmeye basıldı. Aşılamanın en erken 15-16 Ocak'ta, en geç bu pazartesi günü başlayacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesini yaptı.

Saymaz yazısında, "CoronaVac'ın Türkiye'deki Faz 3 heyetinde yer alan, ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'a göre yeni gönüllü kabulü durduruldu. Dün itibarıyla 18 bin 800 doz aşı vuruldu. Bir yandan, mevcut gönüllülerin ikinci doz aşıları yapılırken, diğer yandan aşının yan etkileri izleniyor. Ünal, 'Yan etkiler hesapladığımızdan yüksek değil' diyor. Ünal, Sağlık Bakanlığı'nın bu hafta acil kullanım onayı vermesini beklediklerini ifade ediyor. Peki, hangi verilere göre onay verilecek? CoronaVac'ın dünyadaki Faz 1 ve Faz 2 verilerine, Brezilya ve Endonezya'daki Faz 3 ve Türkiye'de açıklanan erken sonuçlara bakılarak… Aşıya ilişkin Türkiye'de 91, Brezilya'da en az 78, Endonezya'da 65 etkinlik yüzdesi açıklanması kafaları karıştırıyor. Ancak Ünal, 'Karışıklık yok. Hangi çalışmayı, ne kadar dikkatle, ne kadar takiple, kimle yaptığınızla ilgili meseledir. Bizimki dünya normlarına en uygunudur' diyor. Türkiye'de Faz 3 çalışmasına 59 yaş üstü dahil edilmediği halde aşının ilkin bu grupta uygulanacak olması da kaygı yaratıyor. Ünal, 'Otorite böyle bir karar verebilir. Neye göre? Faz 1 ve Faz 2 sonuçlarına göre. Çünkü bu iki aşamada çok sayıda 60 yaş üstünde aşı denendi' diyor. Ünal, aşılama için 15-16 Ocak'a hazırlık yapıldığını vurgulayarak, 'Hastanelere ‘Hazırlanın' emri geldi. Hacettepe'de aşılama odalarını, kimin nerede, hangi saatte aşı yapılacağını belirledik. Bu hafta sonuna, ‘başla' denilirmiş gibi hazırlandık' diyor" ifadesini kullandı.