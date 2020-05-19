Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Tümamiral Cihat Yaycı'nın görevden alınacağı FETÖ'cü sosyal medya hesaplarında gündeme getirildi

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, görevinden alınıp Genelkurmay emrine verilen Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasını değerlendirdiği yazısında, "Baba Milas Kaymakamıydı, oğlunu Deniz Lisesi'ne gönderdi. Ancak, oğlu subay olmak istemiyordu. Okuldan atılmasını sağlamak için hiç ders çalışmadı. Birinci dönem karne notunda bütün dersleri zayıftı. Kız arkadaşı, derslerinin nasıl olduğunu sordu. 'Hepsi zayıf' cevabı aldığında, kız sırtını dönüp gitti. Bu durum öğrenciyi hayli etkiledi, ikinci dönem bütün zayıflarını kurtardığı gibi sonraki yıllar hep okulun birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde doçent olan ilk muharip amiral oldu. ABD'de Fizik Mühendisliği dalındı yüksek lisans yaptı. Harp Akademisi'ne birincilikle bitirdi. İşte bu kişi Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na getirilen Tümarimal Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan başkası değildi." ifadelerini kullandı.

Saygı Öztürk, Cihat Yaycı'nın görevden alındığını Resmi Gazete'den öğrendiğini, Kuvvet Komutanı Adnan Özbal'a da görevden alınacağının söylenmediğine işaret ederek, "Görevden alınacağı ya da istifa ettirileceği 4 Nisan'da FETÖ'cü sosyal medya hesaplarında gündeme getirildi. Bundan 11 gün sonra, Yaycı hakkında bir ihalede taraf tuttuğu gerekçe gösterilip, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" diye yazdı.

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