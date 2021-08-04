Sözcü yazarı Saygı Öztürk: THK'ya atanan kayyum heyeti, göreve gelir gelmez şubelerin kiralarını, personel maaşlarını yatırmadı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Türk Hava Kurumu'nun (THK) 2 yıldan bu yana Cenap Aşçı başkanlığında kayyımla yönetildiğine işaret ederek, "Kayyum heyeti uçakları yangın söndürmeye hazır etmek yerine neler yapmış onlara bakalım:

Kayyum Heyeti göreve gelir gelmez, THK Şube Başkanlarının tüm gelirlerine el koydu. Bu şubelerin kiralarını, elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, personel maaşları ve sigorta primlerini yatırmayarak, gönüllülük esasına göre görev yapmakta olan şube başkanlarını zorda bıraktı. Bu nedenle 30'a yakın şube başkanı istifa etti.

Birçok şube başkanı ve yönetim kurulu görevden alındı, yerlerine Kurum üyesi olmayan kişilerin THK tüzüğüne aykırı şekilde ataması yapıldı." diye yazdı.

Türk Hava Kurumu'nun en değerli mülkü olan Laleli Oteli'nin tahliye kararı THK lehine sonuçlanmışken, istinaf aşamasında kurum aleyhine sonuçlandığını belirten Öztürk, "THK, 1985 yılından itibaren ülkemizin orman yangınlarını söndürme görevini en üst düzeyde yerine getirmişti. Bakım-onarım yapılarak çok kısa sürede kullanıma hazır duruma getirilecek 5 adet CL-215 yangın söndürme uçağı çürümeye terk edildi. 35 yıldır sürdürülen yangın söndürme faaliyetlerini sona erdirdi. Çok zor şartlar altında ve uzun emek ve eğitimler sonucunda yetiştirilen yangın söndürme uçağı pilotları ile yangın söndürme uçaklarının bakım teknisyenleri işten çıkarıldı.

Kayyum Heyeti, THK Üniversitesi pilotaj öğrencilerinin velilerinden öğrenci başına 10 bin ABD doları tutarında bağış yapılmasını istedi. THK Üniversitesi'nde bütün personel üzerinde mobbing uyguladı. Bu nedenle birçok akademik ve idari personel üniversiteden ayrıldı" ifadelerini kullandı.

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