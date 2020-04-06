Sözcü yazarı Rahmi Turan: Salgından en çok etkilenen ilçe Bodrum

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, pek çok ilden Bodrum'daki yazlıklarına gidenlere dikkati çekerek, "Salgından en çok etkilenen ilçe Bodrum" yorumunu yaptı.

Turan, Bodrum Gündem'in yöneticisi Fatih Bozoğlu'nun “Bodrum'da 3 ölüm var. Şehre giriş çıkışlar kontrol altında, pazarlara girişlerde ateş ölçümü yapılıyor ve 60 yaşın üstünde ve 20 yaşın altında olanlara giriş izni verilmiyor. Yasak öncesinde günlük 125 bin araç giriş çıkışı vardı. Özel araçlarıyla Bodrum'daki yazlıklarına gelenler ‘Evde kal' uyarısını pek dinlemiyorlar. Bu nedenle İstanbul'dan sonra en riskli yer Bodrum olabilir! Turan Bodrum'da üç hastanenin olduğunu anımsatarak, "Bodrum Devlet Hastanesi 77 yatak kapasitelidir. 3 yerleşkede 4 bina ile hizmet vermektedir. 7 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Acıbadem Hastanesi 104 yatak kapasitesindedir. 23 yoğun bakım ünitesi vardır. Bu ünitelerin 9 tanesi yeni doğanlar, 14 tanesi de yetişkinler içindir. Bodrum Amerikan Hastanesi 40 yatak kapasitelidir. 4 yoğun bakım ünitesi vardır. Bu üç hastane, Bodrum'un aşırı kalabalık olması halinde bu yükü taşıyamaz.Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ‘Lütfen gelmeyin' çağrısı yerindedir. Bu kötü günler de elbette geçecektir. Sabırlı olmak ve evden çıkmamak gerekiyor.” açıklamasını köşesine taşıdı.

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