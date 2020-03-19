Sözcü yazarı Rahmi Turan: Sağlık Bakanı’na güvenim sarsıldı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm illerde yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) bütün illerde mücadele ettiğini sandığını ancak testin tüm illerde yapılamadığını öğrenince güven kaybı yaşadığını bugünkü köşesinde yazdı. Turan, “Doğru olanı açıklamaktan kaçınmamalı. Canının derdine düşen insanların gerçek bilgilere ihtiyacı vardır. Israrla gizlense bile, gerçek neyse günün birinde mutlaka ışığa çıkar!” düşüncesini dile getirdi.

Turan, "İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti olan İzmir'de bile doğrudan test yapılmadığını, alınan kanların Ankara'ya gönderildiğini, bunun da zaman kaybı olduğunu söyledi. Halen tüm Türkiye'de 25 devlet hastanesinde ve 16 laboratuvarda 'Koronavirüs testi' yapılabiliyor. Kentlerde bütün özel hastaneler kapılarına geleni 'Biz test yapamıyoruz, test kiti yok!' diyerek devlet hastanelerine yönlendiriyor. Bu bakımdan, açıklanan vaka sayılarının doğruluğu tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın, 'test kitlerini' 81 ilin hastanelerine en hızlı şekilde göndermesi gerekiyor!" ifadesini kullandı.

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Turan, "Koronavirüs dünyayı kasıp kavururken, ülkemizde bu kadar az görülmesinin nedeni bu ise tabii ki güven sarsıcı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doğru olanı açıklamaktan kaçınmamalı. Canının derdine düşen insanların gerçek bilgilere ihtiyacı vardır. Israrla gizlense bile, gerçek neyse günün birinde mutlaka ışığa çıkar!" görüşünü savundu.

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