Sözcü yazarı: Parasızlıktan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine bile el koyanlar sizce deprem için para mı bırakır?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, deprem vergilerine ilişkin, “Kusura bakmasın ama bu milletten 70 milyar liraya yakın vergi toplandı. Nereye gitti? Önce o harcamaların faturasını bir göstersinler sonrasında SMS ile yardım istesinler. Afiyetle yediler ayıptır söylemesi. Parasızlıktan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine bile el koyanlar sizce deprem için para mı bırakırlar?” görüşünü savundu.

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Muratoğlu, “Biri yazlık, diğeri kışlık iki saray ama depreme dayanıklı… Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı… Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü… Beykoz Kasrı… Van, Marmaris derken… Şahsa değil tabii ki halka… Ülkenin itibarını yükseltme adına… Evi yıkılan vatandaşlarımız oda talep edip kalabilecek mi milletin sarayında? Saray bir değil ki? Sürüsüyle var… Biraz sıkışırlarsa Elazığ nüfusunun tamamı sığar” düşüncelerini dile getirdi.

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