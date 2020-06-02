Sözcü yazarı Öztürk'ten Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'e: O makama yakışmıyorsun!

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın vefatı sonrası sosyal medya hesabından “Ey Mevta” paylaşımı yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’i bugünkü köşesinde eleştirdi. Öztürk, İşleyen için "O makama yakışmıyorsun!" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den tepki çeken İsmail Hakkı Karadayı paylaşımı

Öztürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 22'nci Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın vefatının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in, 'Ey Mevta' başlıklı çirkin paylaşımı, o makamda oturan birisine asla yakışmadı. Peki, bu paylaşımda bulunan kişi hakkında herhangi bir idari soruşturma var mı? Yok. 'Güzel ahlaktan ibaret' olduğunu bildiğimiz yüce dinimizin önderi sevgili peygamberimizin, bütün insanlığa rehber olan söz ve davranışlarını en çok bilmesi ve içselleştirmiş olması gereken bir kişinin bu sözlerinin, bulunduğu ve temsil ettiği makama yakışmadığı açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk bugünkü yazısında, "Diyanet İşleri Başkanlığı, birlik beraberliği sağlamak konusunda birinci derecede etkin olabilecek özelliğe sahiptir. Bu nedenle başkanlıkta ve ülkemizin en ıssız yerlerinde görev yapan tüm din görevlilerinin bu kurumun saygınlığına zarar veren söylem ve davranışlardan uzak durması gerekiyor. Türkiye Emekli Subaylar Derneği de, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'i kınıyor, 'Merhum İsmail Hakkı Karadayı, görev yaptığı dönemde ülkemizin geleceği ile ilgili gösterdiği hassasiyetlerin ne kadar doğru olduğu da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile bir kez daha kanıtlanmıştır' diyor." Karadayı'nın en büyük üzüntüsü, davalarının bir türlü sonuçlanmamasıydı. Aklanmak, 'Darbeci general' olarak anılmak asla istemiyordu. Kendisinin demokrasiye olan inancını da o dönem görev yapan bakanlar da dile getiriyordu." görüşünü savundu.

Öztürk yazısında, "Rahmetli Karadayı hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan Burhan İşliyen'in yaptığı çirkinlik, din adamına, hele de o makamda oturan birisine de asla yakışmıyor. Başkan Ali Erbaş yakıştırıyor mu?" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in, eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın vefatı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı, “Ey Mevta” paylaşımı tepki çekti.

İşliyen, “Ne kadar büyüktü dindara kinin. Hacıya, hocaya uzardı dilin. Konuşsana mevtâ, bitti mi pilin? Oksijen tüpleri yok tabutların, söyle de bir nefes versin putların” dizelerinin bulunduğu şiiri paylaştı.

Şiirdeki “Put” ifadesi, “Atatürk'e gönderme'' olarak algılandı ve tartışma yarattı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in, Cengiz Numanoğlu'na ait 9 kıtalık şiirin tek kıtasını paylaşması dikkat çekerken, bu paylaşıma, “Sebep olanların odunları bol olsun inşallah, Allah razı olsun hocam” yorumları da yapıldı.