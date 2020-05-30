Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den tepki çeken İsmail Hakkı Karadayı paylaşımı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in, eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın vefatı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı, “Ey Mevta” paylaşımı tepki çekti.

İşliyen, “Ne kadar büyüktü dindara kinin. Hacıya, hocaya uzardı dilin. Konuşsana mevtâ, bitti mi pilin? Oksijen tüpleri yok tabutların, söyle de bir nefes versin putların” dizelerinin bulunduğu şiiri paylaştı.

Şiirdeki “Put” ifadesi, “Atatürk'e gönderme'' olarak algılandı ve tartışma yarattı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in, Cengiz Numanoğlu'na ait 9 kıtalık şiirin tek kıtasını paylaşması dikkat çekerken, bu paylaşıma, “Sebep olanların odunları bol olsun inşallah, Allah razı olsun hocam” yorumları da yapıldı.

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