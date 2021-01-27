Sözcü yazarı Öztürk: Öğretmenlerimiz aşı sıralamasında öne alınmalı, en kısa sürede okullar yüz yüze eğitime açılmalı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “Öğretmensiz eğitim olmaz. Sağlık kahramanlarımız ve büyüklerimiz aşılandı. Şimdi ivedilikle öğretmenlerimiz aşı sıralamasında öne alınmalı. En kısa sürede okullar yüz yüze eğitime açılmalı.” görüşünü savundu.

Öztürk yazısında, “Salgındaki risk haritası dikkate alınarak, yüksek risk alanının dışında kalan okullar belirlenmeli, buna göre ilçe ve köy bazlı yerel planlama yapılmalı. Özellikle 10 yaş altı öğrencilerin bulunduğu sınıflarda iki yıllık bir müfredat düzenlemesine gidilmeli. Yaz tatili süreci kısaltılıp eğitim sürecine dâhil edilmeli.” düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Okulların kapalı kalması ve salgının ekonomik etkisinin birleşmesiyle öğrenme krizi bir neslin felaketine yol açabilir. Uzaktan eğitim her geçen gün fırsat eşitsizliklerini derinleştiriyor. Öğrenme kaybının telafisi imkânsız hale geliyor. Okulların kapalı olduğu her gün geleceğe vurulan darbedir. Unutmayalım, yaşamda sıfır risk yoktur. Doğru alınmamış tedbirler vardır. Okullarımızı önlem alarak güvenle açabiliriz ve bunu da başarabiliriz." ifadesini kullandı.