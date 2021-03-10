Sözcü yazarı Öztürk: Bir gazeteci için en zor olanı, doğru olduğunu bildiğiniz bir haberi bile yazmaktan çekinilmesi, ne oluyor böyle?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Bir gazeteci için en zor olanı, doğru olduğunu bildiğiniz bir haberi bile yazmaktan çekinilmesi. Hani biz topluma gerçekleri söylemekten, yazmaktan çekinmeyeceğimizi söylüyorduk. Ne oluyor böyle? Her dönemde gazeteciler hedefte oluyor. Öldürülüyor, dövülüyor ama onlar gerçekleri yazmaktan geri durmuyor. Açıkçası günümüzde durum biraz daha farklı hale geldi. Bunun nedenini de en iyi meslektaşlarımız biliyor." düşüncesini dile getirdi.

Saldırıya uğrayan gazetecilerin isimlerine yazısında yer veren Öztürk, "Öncelikle şunu da belirtmemiz gerekir, gazetecinin kimseye hakaret etme, aşağılama hakkı yoktur. Ama günümüzde eleştirmek, ulaştığınız bir bilgiyi yazmak da zorlaştı. Hele hele bazı siyasetçilerin televizyonlarda, parti toplantılarında söylediklerini Allah korusun gazeteci yazsa başına gelmedik kalmaz…" görüşünü savundu.