Sözcü yazarı Öztürk: Berberoğlu dosyası AYM gündemine gelmek üzereydi, mahkeme yetkilileri de TBMM Başkanı'nın bu kadar acele edeceğini düşünmemişti

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun dosyasının Anayasa Mahkemesi'ne gelmek üzere olduğunu belirterek, "Mahkeme yetkilileri de TBMM Başkanı'nın bu kadar acele edeceğini düşünmemiş, onlar da biraz ağırdan almıştı." yorumunu yaptı.

Öztürk, "TBMM'nin önceki Başkanları Cemil Çiçek, Binali Yıldırım döneminde bu tür konularda partiler arasında bir diyalog ortamı vardı. Ortaya çıkan bazı durumlarda, TBMM Başkanı parti yetkilileriyle bir araya gelip konuşuyor, tartışıyordu. Ancak, Enis Berberoğlu'nun durumu konusunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP yetkilileriyle en küçük bir diyalog bile kurmamıştı.Enis Berberoğlu'nun yargılamasında 'hak ihlali' yapıldığına ilişkin avukatı Yiğit Acar tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu. Mahkeme bunca yıl davayı bekletmeyip 'Acele işlerden' kabul etmiş olsa, hak ihlali olduğuna karar verse, bugün farklı bir durum ortaya çıkacak, Berberoğlu'nun belki de milletvekilliği düşürülmeyecekti." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Ancak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Anayasa Mahkemesi ihlal kararı olduğuna karar vermiş olsa bile bu durum milletvekilliğinin düşürülmesine engel değil' diyor ve olaya bakışını da ortaya koyuyor. Yani, mahkeme kararı, CHP üzerinde bir 'sopa' olarak kullandı. Berberoğlu dosyasının bu yılın Ekim ayında Anayasa Mahkemesi'nde sonuçlandırılması beklenirken, Şentop, 4 ay daha bekleyemedi." ifadesini kullandı.

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