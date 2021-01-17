Sözcü yazarı Öztürk: Ankara'da bir 'saldırılacaklar listesi'nden söz ediliyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na düzenlenen saldırıları hatırlatarak, "Ankara'da bir 'saldırılacaklar listesi'nden söz ediliyor. 2019 yılının Haziran ayında evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci-yazar Yavuz Selim Demirağ'ın, geçen hafta içinde yazdığı iki yazısında da, 'Yarın ne olacağı, ne zaman saldırılacağı belli değil' deyip 'vasiyetini yazdığını' açıklaması da çok ilginç bir durum." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk yazısında, "Demirağ, 'Saldırılacaklar listesi'nde bulunanlardan 11'ine saldırının gerçekleştirildiğini söylemesi de üzerinde önemle durulması gereken önemli bir iddia değil mi?" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!

TIKLAYIN | Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde saldırı