Sözcü yazarı Öztürk: AKP Çayıralan İlçe Başkanlığı hâlâ kamu binasında otururken olan gariban memura oldu

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, AKP Çayıralan İlçe Başkanlığı'nın hâlâ kamu binasında oturduğunun altını çizdi.

Öztürk, "Küçük yerlerde bir memurun AKP yöneticilerine karşı direnmesi zor. CHP milletvekili Ali Keven'in bilgi edinme kapsamında yönelttiği soruya Yozgat Valiliği Basın Müdürlüğü'nün verdiği cevabı okuyalım: 'İlçede bulunan eski PTT binasının AK Parti ilçe başkanlığına kiralama işlemleri yapılmadan usulsüz bir şekilde taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunmasına sebebiyet veren personel hakkında kurumunca idari yönden işlem yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Öztürk, "Peki, AKP ilçe başkanlığı, binadan çıkarıldı mı? Ne mümkün? Ama gariban şube müdürünü kim bilir nerelere sürdüler. O sürgüne gitti ama AKP o binada rahatlıkla oturmayı sürdürüyor." düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, AKP Çayıralan İlçe Başkanlığı'nın PTT'nin mülkü olan binaya taşındığını yazmıştı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Yozgat Valiliği'ne başvurmuş, Vali son kararnameyle İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na alınmıştı.

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