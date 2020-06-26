Sözcü yazarı Öztürk: AKP Çayıralan İlçe Başkanlığı kamu binasına taşındı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, AKP Çayıralan İlçe Başkanlığı'nın PTT'nin mülkü olan binaya taşındığını yazdı.

Öztürk, "Maddi olanaklar bakımından AKP'nin gücüne hiçbir siyasi parti yetişemez. Böyle olmasına rağmen Yaklaşık 4 ay önce AKP İlçe Teşkilatı, PTT'nin mülkü olan binaya taşındı. Yeni binasını daha görünür yapabilmek için binanın etrafını parti afişleriyle, resimlerle donattı. PTT'nin malı olan binaya AKP'nin taşınması ilçede hayret uyandırdı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar da yapılanın her yönüyle yanlış olduğunu, bu binanın kamu malı olduğunu, ihalesiz hiç bir kişi ya da kuruma peşkeş çekilemeyeceğini belirtti." ifadesini kullandı.

Öztürk, "Başkan, ilçesinde yaşanan bu kanunsuzluğu Yozgat Milletvekili Ali Keven'e de aktardı. Keven, bunu TBMM'ye taşıdı ama tabii ki ses yok. Neyse ki binanın dışındaki tüm fotoğraf ve levhaları söktüler. Sadece binanın giriş kapısında AKP Çayıralan İlçe Başkanlığı tabelası bırakıldı. İlçe yönetiminin binada yaptığı toplantının da görüntüleri paylaşıldı. Ali Keven, ilçede yaşanan bu kanunsuzluğu Yozgat Valisi Kadir Çakır'a bildirdi. Vali ne söylesin, 'Bu konuda İnceleme yaptıracağını' belirtti. Ama, valinin inceleme-soruşturma yapmaya zamanı kalmadı ve son kararnameyle İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na alındı." bilgisini paylaştı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Yerine atanan Ziya Polat'ın ise henüz il'e yeni gitmesi ve ziyaretler nedeniyle böyle bir konudan haberinin olduğunu da sanmıyorum.

Belediye Başkanı Ömer Çodar'ı arayıp, PTT'ye ait binaya ihalesiz bir biçimde AKP'nin yerleşmesini nasıl karşıladığını sordum. Başkan şunları söyledi:

“AKP İlçe Başkanlığı'nı gördüğümüz kadarıyla devlete ait binadan kimse çıkaramıyor. İnceleme-soruşturma açılmışsa şimdiye kadar çoktan bitmesi gerekirdi. İşin garibi tüm şikâyetlerimize rağmen bu bina halen AKP ilçe Başkanlığı tarafından gasp edilmiş bir şekilde kullanılıyor

“Çayıralan Belediye Başkanı olarak Yozgat PTT İl müdürlüğüne resmî yazı yazarak söz konusu binanın İhale Kanunu gereği kiraya verilecekse veya satılacaksa belediye olarak talip olduğumuzu, binayı almamız halinde birinci katını kütüphane, ikinci katını misafirhane yapmak istediğimizi belirttim. Bunu da PTT yetkililerine söyledim. Açıkçası, bu bina, Çayıralan AKP İlçe Başkanlığı tarafından yasal olmayan bir şekilde kullanılıyor.”

AKP Yozgat İl Başkanlığı, AKP Çayıralan İlçe Başkanlığı, ilçede tepki toplayan bu uygulamaya bir an önce son vermeli. PTT binası ihaleye çıkarılacaksa onlar da katılmalı. Yoksa “Ben bu binaya el koydum” uygulaması devlete olan güveni de zedeler.

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