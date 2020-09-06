Sözcü yazarı Özdil: Türkiye, AKP=RTE'nin babasının malı bir AŞ değildir!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Anti-emperyalist bir savaşla kurulmuş onurlu ve saygın devlet ve mazlum bir Ulus yaşamaktadır bu topraklarda.Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkeyi bir CEO gibi yönetemez, bu insan haklarına aykırıdır, meşru değildir! Türkiye, AKP=RTE'nin babasının malı bir AŞ değildir!" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "TBMM olağanüstü toplanarak sorunu görüşmeli, muhalefet etkin çaba göstermeli ve gerçek ölüm rakamlarını ortaya koymalı, bir Salgın Kurultayı düzenleyerek iktidara ve kamuoyuna bildirgesini (manifestosunu) sunmalıdır. Görülmektedir ki; salgında, insan yaşamı siyaset kurumu ve güdümündeki köhne bürokrasi tarafından korun(a)mamaktadır. Geriye tek seçenek Bilim Kurumu kalmaktadır." görüşünü savundu.

Özdil, "Bu Kurumu, şu anda Bilimsel Danışma Kurulu -hasbel kader- temsil etmektedir. Kurulun ezici çoğunluğu Hipokrat yemini etmiş hekimlerdir ve temel evrensel ilke “Primum non nocere” dir (önce zararlı olmamak). Önerileri büyük ölçüde dikkate alınmıyorsa, derin çelişkiler varsa.. orada durmanın “suça ortak olma” dışında bir anlamı kalmayacaktır. Kuruldaki hekim akademisyenler, tarihsel sorumluluklarının gereğini daha çok ertelemeden yerine getirmek zorundadırlar. Son çözümlemede; denetimden çıkan salgın, en az 14 günlük tam kapatma ile baskılanabilecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özdil, "AKP = RTE, gerekli yaklaşık 50 milyar $ kaynağı akılcı biçimde bulmalı ve bu yola gidilmelidir. Oyalanmanın, öteleme – ertelemenin, inadın bedeli hem ekonomik hem insan yitiği boyutlarıyla kabul edilemeyecek kertededir. Sorun Ulusaldır, bu salgın Türkiye'ye diz çöktürebilir; İktidarı da önüne katarak tarihin çöplüğüne sürükler. Bilimsel akılcılık dışında reçete YOK – TUR!" ifadesini kullandı.

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