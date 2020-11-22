Sözcü yazarı Özdil: Koronavirüs çok tehlikeli ama bana sorarsanız !yalaka pozitif medya' daha ölümcül

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkındaki 'takdir' dolu başlıkların atıldığını hatırlatarak, "Ölüm sayılarının, vaka sayılarının gizlendiğini bizzat “şeffaf” denilen sağlık bakanımız itiraf etti. Bitti denilen salgın, kontrolden çıktı." görüşünü savundu. Özdil, "Koronavirüs çok tehlikeli ama bana sorarsanız !yalaka pozitif medya' daha ölümcül" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Ben size lafı eğip bükmeden söyleyeyim, şimdilik 38 bin insanımız hayatını kaybetti.İstanbul'da her 10 testten 7'si pozitif çıkıyor. Torpili olmayan herkesi evine göndermelerine rağmen hastanelerde yer kalmadı, aralık ayının ortasından itibaren torpilliler bile yoğun bakım yatağı bulamayacak. Grip aşısı yok. Çünkü siparişte geç kaldılar. Korona aşısının da yüzmilyonlarca doz siparişini gelişmiş ülkeler şimdiden kapattı, vatandaşlarını ücretsiz aşılayacaklar, biz Türk vatandaşları eczaneden bile alamayacağız. Örnek devlet adamı, en beğenilen siyasetçi, işte bu." yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, "Gazeteci, sıradan insanların bekçi köpeğidir.Gazetecilik bu özelliğini yitirirse, halkın bilgi edinme özgürlüğü adına 'ısırmak'tan vazgeçerse, iktidarın önünde kuyruk sallarsa, hem sıradan insanlara, hem de aslında iktidara ağır zarar verir. Koronavirüs çok tehlikeli ama… Bana sorarsanız 'yalaka pozitif medya' daha ölümcüldür." ifadesini kullandı.