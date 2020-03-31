Sözcü yazarı Özdil: Kefen parasını yedikleri milleti, ceset torbasıyla gömüyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkanların eve gönderildiğini öne sürerek, "Dünyada şu anda, hastane önünden yayın yapmayan tek medya, bizim medya" sözleriyle medyaya tepki gösterdi. Özdil, "Son dakika bilgilerini almak için Merkez Bankası'nın önünden canlı yayın yapıyorlar. Merkez Bankası'ndaki kefen parasını yedikleri milleti, ceset torbasıyla gömüyorlar, üstüne kireç atıyorlar… Kilyos'ta Beykoz'da iş makineleriyle açılan Koronavirüs mezarlıklarındaki son dakika bilgilerini niye merak etmiyorlar" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Pozitif çıkmış vatandaşları bile evine gönderiyorlar. Virüs taşıdığı halde, virüs taşıdığını söylemeyip, aile hekimine giden hastalar var. E-devlet'ten kontrol ettiğinde, karşısında oturan hastanın aslında Koronavirüs pozitif'li olduğunu gören aile hekimleri var. Aile hekimlerine sadece beş adet maske gönderdiler, beş maske anca bir gün yetiyor, eldiven göndermediler, bone göndermediler, galoş göndermediler, nalburdan kaynakçı maskesi satın alıp, hasta muayene etmeye çalışan aile hekimleri varBekleme salonuna çamaşır ipi gerip, naylon brandalarla korunmaya çalışan aile hekimleri var. Sayın medyamız hâlâ otogardan yayın yapıyor." görüşünü savundu.

Özdil, "Koronavirüs teşhisi konmuş vatandaşları, ellerine reçete tutuşturup, evine gönderiyorlar… İnsanlar eczane eczane dolaşıp, bulaştırıyor. Hangi ilaçlar olduğunu yazmayayım, şu şu ilaçları isteyen vatandaş geldiğinde, o vatandaşın aslında Koronavirüs hastası olduğunu bütün eczacılar biliyor. Eczaneye geldiği halde, e-devlet'te 'yatan hasta' olarak kayıtlı görülen vatandaş bile var! Sayın medyamız hâlâ trafik kontrolü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Özdil yazısında şunları kaydetti:

Ekrana 24 saat profesör çıkarıyorlar, günlerdir aynı soruları soruyorlar, kendisine mikrofon uzatılan bir hasta yakını bile yok. İngiltere'ye bağlanıyorlar, İtalya'ya bağlanıyorlar, ABD'ye bağlanıyorlar, oradaki son durumu merak ediyorlar, burada kendisine mikrofon uzatılan bir rahmetli yakını bile yok.

Almanya İngiltere İtalya Hollanda gayet şeffaf şekilde açıkladığı için, oralarda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının kim olduklarını haber yapıyorlar, duyuruyorlar… Peki burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kim olduğunu niye merak etmiyorlar?

Son dakika bilgilerini almak için Merkez Bankası'nın önünden canlı yayın yapıyorlar.

Merkez Bankası'ndaki kefen parasını yedikleri milleti, ceset torbasıyla gömüyorlar, üstüne kireç atıyorlar… Kilyos'ta Beykoz'da iş makineleriyle açılan koronavirüs mezarlıklarındaki son dakika bilgilerini niye merak etmiyorlar?

Bilmiyorum gari…

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Gerçek bilgi, gerçek anlamından, gerçek ortamından uzaklaştırılırsa, kitlelerin duyguları düşünceleri mantığı, hedeflenen istek doğrultusunda yönlendirilebilir.

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