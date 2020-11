Sözcü yazarı Özdil: Hayvanları oyuncak gibi alıyorlar, hevesleri geçince fırlatıp atıyorlar; barınaklara soykırım kampı demek daha doğru

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, hayvan barınaklarının durumunu bugünkü köşesine taşıdı. Özdil, "Oyuncak gibi alıyorlar. Hevesleri geçince fırlatıp atıyorlar. Çeşme'de her yaz sonunda 200'den fazla köpek sokağa terkediliyor. Bodrum böyle, Marmaris böyle, Kuşadası böyle, Ayvalık böyle." değerlendirmesinde bulundu. Özdil, barınakları soykırım kampına benzetti.

Özdil, "Toplayıp toplayıp, barınaklara götürüyorlar… Yolu bile zor bulunan, tabelasız ücralardaki, tel örgülerle çevrili barınaklara. Barınak deniyor ama, cezaevi sıfatı bile hafif kalır. Soykırım kampı demek daha doğru. Sağ çıkabilen yok. Ah keşke elimde olsa, her vatandaşımızı bir dakikalığına bile olsa herhangi bir köpek barınağına götürüp, gösterebilmek isterdim. Korku filmi gibi. 600 köpek, 800 köpek aynı yerde kalıyor. Her cins, her boy, her yaş, aynı yerde. Gücü gücü yetene. Dalaşıyorlar, birbirlerini parçalıyorlar. Yemek saatinde gidin, dehşete kapılırsınız. Makarna döküyorlar. Veya kuru ekmek. 800 köpek aynı anda üşüşüyor, toz bulutu oluşuyor, ucundan bi lokma kapmaya çalışan ufaklıklar açgözlü kocamanların ısırıklarıyla kan revan içinde kalıyor, vahşi çığlıklar rüyanıza girer, öylesine feci bir manzara oluşuyor. Her yemek saatinde." ifadesini kullandı.

Özdil yazısında şunları kaydetti:

"Elbette itiraf edilmiyor ama, barınaklar dolup taştığında, bir bakıyorsunuz 300 köpek, 400 köpek yok oluveriyor! Toplu mezarlar var. Kuyu gibi dikine kazılıyor, hayvanlar üst üste atılıyor, kapatılıyor. Kuyular yeteri kadar derine inmezse, sağ kalanlar eşeleye eşeleye açıyor, cesetleri çıkarıp yemeye başlıyor."