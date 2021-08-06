Sözcü yazarı Özdil: Gezmek için makam uçağı filomuz var, ormanlarımızı söndürmek için kovamız bile yok

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'nin orman yangınlarını söndürmede kullanılan yangın uçaklarının olmadığını hatırlatarak, "Gezmek için makam uçağı filomuz var, ormanlarımızı söndürmek için kovamız bile yok." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Ya artık başımıza gelenlerden ibret alarak, akıldan, bilimden, yurtsever şuurdan yana olacağız. Ya da biat kültürüne teslim olup, yağma -talan düzeniyle, dön dolaş aynı ateşten gömleği giyeceğiz, tekrar tekrar ateşle imtihan olacağız" ifadesini kullandı.