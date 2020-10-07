Sözcü yazarı Özdil: GATA'nın ismi değiştirildi, tarikatçılar cemaatçiler dolduruldu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Medeni Kanunu hedef alan ve 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısında bulunan doktor Ali Edizer'in Sağlık Bakanlığı'na devrinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı yaptığını hatırlatarak, "GATA'nın ismi değiştirildi, Tarikatçılar cemaatçiler dolduruldu" görüşünü savundu.

Özdil, "İmam nikahlı çok eşliliği savunan, hastanede pantolon yerine entariyle dolaşmak isteyen, hekimden çok meczup görüntüsü veren bir başhekim yardımcısı tarafından yönetiliyor. Refik Saydamları yetiştiren Türkiye'nin gözbebeği eğitim ve sağlık kurumlarından birini getirdikleri nokta, bu." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Uygarlıkla ilgili 'rehber' görevini üstlenen, topluma 'çağdaş rol model' olan Türk hekimliğini soktukları kılık, bu. 'Asrın ülkesiyiz dediler, ülkeyi bir asır geriye götürdüler' dersem, Abdülhamid'e haksızlık etmiş oluruz. Çünkü, bu memleketin sağlık vizyonu, GATA'nın kurulduğu tee 122 yıl öncesinde bile yobazların tesirinden uzak tutulmuş, tarikatların cemaatlerin eline bırakılmamıştı." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, görevden alındı. Edizer karara ilişkin, "Başım üstüne" açıklamasını yaptı.

Görevden alınan Edizer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz? Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz ama bizi bacılara mahcup etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı, Ali Edizer'in görevine son verildiğini açıkladı. Ali Edizer ise kararı, "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım Fahrettin Koca. Başım üstüne" sözleriyle değerlendirdi.

TIKLAYIN | Erkeklere "boşanmak yerine ikinci eş alın" çağrısı yapan başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer görevden alındı

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